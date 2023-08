Menezes é apontado como replicador de fake news alvo de investigação da PF

A jornalista Daniela Lima, da GloboNews, mencionou o Coronel Alfredo Menezes (PL), que foi candidato ao Senado em 2022 pelo Amazonas, como um dos agentes que replicou uma mensagem com fake news com ataques contra urnas eletrônicas e pesquisas eleitorais, alvo de investigação da PF.

Conforme relatório da Polícia Federal, foram encontradas mensagens de Jair Bolsonaro ao empresário Meyer Nigri, da Tecnisa, com a orientação para que “repasse ao máximo” conteúdo repleto de fake news sobre o processo eleitoral brasileiro. O texto foi parar nas redes sociais de aliados.

“O texto com ataques às instituições também foi replicado por um candidato ao Senado pelo PL do Amazonas que frequentava acampamento golpista no Estado. Ele não se elegeu”, destaca a repórter.

De acordo com levantamento realizado pelo professor da Universidade de São Paulo (USP) e colunista do Globo, Pablo Ortellado, a mensagem teria sido replicada por Menezes no Facebook.

Neta quarta-feira (23), Bolsonaro admitiu, em entrevista à Folha de S.Paulo, que mandou o texto — em junho do ano passado. Segundo o jornal, Bolsonaro também questionou “qual o problema?”.

“Eu mandei para o Meyer, qual o problema? O Barroso tinha falado no exterior, eu sempre fui um defensor do voto impresso”, disse o ex-presidente a um repórter da Folha, durante um voo de Brasília a São Paulo. A publicação informou que ele só respondeu a uma pergunta e não permitiu que sua fala fosse gravada.

