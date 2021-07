Menezes faz mapeamento com a equipe do “GSI” do trajeto da “motociata” com Bolsonaro em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Especialista em Logística, o veterano do Exército Brasileiro Alfredo Menezes (Patriota) vai acompanhar e orientar durante dois dias, hoje e amanhã, a equipe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República que está na capital amazonense para desenhar e monitorar o trajeto da “motociata” que contará com a presença do presidente Jair Bolsonaro (Sem partido) assim como toda sua permanência em Manaus nos próximos dias 16 e 17. Além do coronel, agentes da Prefeitura de Manaus e do Governo do Estado participam do monitoramento.

De acordo com Menezes, a ação é uma rotina diária por onde o presidente costuma se deslocar. Segundo ele, a equipe vai passar a manhã dessa quinta-feira, 08/07, percorrendo os 60 quilômetros da motociata. “Estive em Brasília no início dessa semana e, hoje, estamos em Manaus para colocar em prática nossa ideia e contribuir com o melhor percurso. Esperamos em torno de 50 mil participantes e, portanto, devemos garantir a segurança de todos que vierem prestigiar nosso presidente”, afirmou.

Coronel informou ainda que a motociata atende a um pedido das associações de motociclistas do Amazonas que fizeram a solicitação à Presidência da República. “Os clubes me entregaram o documento e quando estive em Brasília fiz a entrega pessoalmente ao Gabinete do Presidente e quando ele soube prontamente aceitou o pedido, agora estou fazendo esse acompanhamento”.

O anúncio da vinda de Bolsonaro a Manaus foi feita por Menezes, na última segunda-feira, 05/07, por meio de coletiva. Na ocasião, o coronel confirmou que o presidente vai passar dois na capital, 16 para entrega de um conjunto residencial e 17 da motociata, e que irá pernoitar em uma área militar junto com a sua comitiva. Além de Manaus, deverão participar motociclistas do interior do Estado e demais estados vizinhos ao Amazonas.

“Reiteramos para quem for participar do evento do dia 17 realize a inscrição em qualquer uma das associações de motociclistas sem pagar nada. A inscrição vai nos ajudar a saber o número de participantes e prepararmos a melhor logística e sem transtorno”, finalizou.

