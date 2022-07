Menezes pode perder pré-candidatura ao Senado e ‘cair’ para deputado federal

Redação AM POST

O coronel reservista e ex-superintendente da Suframa, Alfredo Menezes Júnior (PL), é apontado como pré-candidato ao Senado mas pode ser preterido e rebaixado para concorrer a vaga de deputado federal nas eleições deste ano, conforme informações de bastidores.

Continua depois da Publicidade

Sem ‘know how’ para disputar o senado, Menezes tenta desde 2020 herdar os votos do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e emplacar uma candidatura de sucesso no Amazonas, porém, ainda não caiu na graça do povo.

Sob a sombra do presidente, Menezes é apontado como pré-candidato ao Senado. Apesar do PL anunciar para o dia 5 de agosto a confirmação da candidatura do militar, até agora nada está definido. A confirmação do nome do ex-vereador Chico Preto (Avante) na disputa pelo Senado Federal deixa a situação de Menezes mais difícil que tende a desidratar com a migração de votos para o candidato do Avante.