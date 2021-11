“Meu irmão foi ameaçado de morte e isso é crime”, diz deputada Mayara Pinheiro sobre Adail Filho

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A deputada estadual Mayara Pinheiro (PP) saiu em defesa de seu irmão, o ex-prefeito de Coari, Adail Filho (PP), após ele ter sido ameaçado de morte durante a campanha eleitoral no município. Ela usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) para prestar solidariedade ao ocorrido.

Continua depois da Publicidade

“Quero prestar solidariedade ao meu irmão, porque ontem ele sofreu uma grave ameaça de morte. E é sabido por todos os amazonenses que Coari passa por um novo processo eleitoral e nesse momento todo nós somos ameaçados. Meu irmão foi ameaçado de morte e isso é crime segundo a Constituição Federal”, disse Pinheiro.

“Eu espero que as pessoas possam respeitar a vontade do povo. Meu irmão é ex-prefeito de Coari e foi eleito com mais de 22 mil votos por seu trabalho no município e agora a gente tem um novo pleito eleitoral. Espero que os opositores possam respeitar isso e respeitem a democracia brasileira, porque o povo de Coari precisa ser respeitado!”, declarou a deputada.

Adail Filho, denunciou em suas redes sociais que sofreu ameaça de morte por parte do jornalista e apresentador do programa matinal “Manhã de notícias”, Ronaldo Tiradentes, que é parente do candidato a prefeito da cidade, Robson Tiradentes Junior (PSC), opositor da família Pinheiro.

Continua depois da Publicidade

“Estou com uma pistola com 20 balas. Vou descarregar na sua cabeça. Estou te procurando. Vou te achar. Eu vou colocar 20 balas na tua cabeça”, diz trecho da conversa divulgada nas redes sociais de Adail Filho.