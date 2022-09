Michelle Bolsonaro: “A nossa bandeira jamais será vermelha”

A primeira-dama Michelle Bolsonaro marcou presença no desfile cívico-militar do 7 de Setembro realizado em Brasília (DF), nesta quarta-feira (7). Em um momento do evento, ela se uniu a apoiadores que gritavam a frase “A nossa bandeira jamais será vermelha”, em referência ao Partido dos Trabalhadores (PT) e ao comunismo. As informações são do Metrópoles.

Michelle chegou à Esplanada dos Ministérios acompanhando o presidente Jair Bolsonaro (PL), por volta das 8h40.

Continua depois da Publicidade

A bordo do Rolls-Royce, o carro oficial da Presidência da República, que estava com algumas crianças, eles desfilaram pela avenida.

Fonte: Pleno.News