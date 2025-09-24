A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Política

Michelle Bolsonaro admite possibilidade de candidatura em 2026

O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível e condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Por Jonas Souza

24/09/2025 às 16:58

Ver resumo

Notícias de Política – Em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro afirmou que pode disputar as eleições de 2026, embora não tenha revelado para qual cargo pretende concorrer.

PUBLICIDADE

Leia mais: Operação contra garimpo ilegal no Amazonas é acusada de abusos e crimes ambientais

Michelle, que atualmente é presidente nacional do PL Mulher, núcleo feminino do Partido Liberal voltado a políticas para mulheres e à articulação de candidaturas femininas, disse:

PUBLICIDADE

“Vou me levantar como uma leoa para defender nossos valores conservadores, verdade e justiça. Se, para cumprir a vontade de Deus, for necessário assumir uma candidatura política, estarei pronta para fazer o que Ele me pedir.”

Família Bolsonaro e futuro político incerto

A fala de Michelle ocorre em meio ao futuro incerto da família Bolsonaro na política brasileira. O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível e condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

Além dele, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também corre risco de perder o mandato. O Conselho de Ética da Câmara abriu processo contra ele por condutas consideradas incompatíveis com o exercício parlamentar, envolvendo suposta atuação em defesa de sanções dos Estados Unidos para “desestabilizar instituições republicanas” no Brasil.

Na terça-feira (23), o presidente da Câmara, Hugo Motta, rejeitou o pedido do PL para indicar Eduardo como líder da minoria, alegando que o cargo exige presença física constante, tornando inviável o exercício da função enquanto ele está fora do país.

Com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e possíveis restrições a Eduardo, Michelle se consolida como nome central da família Bolsonaro na política para as eleições de 2026, sendo cogitada tanto para uma candidatura ao Senado quanto à Presidência da República.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

PL da Anistia deixará Bolsonaro preso em casa por 1 ano e 7 meses

A pena total de Bolsonaro, atualmente superior a 27 anos de prisão.

há 1 minuto

Amazonas

Wilson Lima entrega viaturas e lanchas e cita recorde de apreensão de drogas

Governador anuncia reforço de frota e tecnologia.

há 19 minutos

Polícia

Homem é procurado por invadir mercadinho e fazer reféns no interior do Amazonas

Câmeras registraram a ação; imagem do suspeito foi divulgada e denúncias podem ser feitas aos números 197 (PC-AM) e 181 (SSP-AM).

há 45 minutos

Amazonas

Polícia investiga se bote incendiado tem ligação com acidente fatal no Rio Negro

O piloto da moto aquática, o empresário Robson Tiradentes, conhecido no setor de eventos, também sofreu ferimentos.

há 58 minutos

Polícia

Operação contra garimpo ilegal no Amazonas é acusada de abusos e crimes ambientais

Comissão do Senado irá ao Amazonas investigar violações atribuídas à Polícia Federal.

há 1 hora