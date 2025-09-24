Michelle Bolsonaro admite possibilidade de candidatura em 2026

Notícias de Política – Em entrevista ao jornal britânico The Telegraph, a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro afirmou que pode disputar as eleições de 2026, embora não tenha revelado para qual cargo pretende concorrer.

Michelle, que atualmente é presidente nacional do PL Mulher, núcleo feminino do Partido Liberal voltado a políticas para mulheres e à articulação de candidaturas femininas, disse:

“Vou me levantar como uma leoa para defender nossos valores conservadores, verdade e justiça. Se, para cumprir a vontade de Deus, for necessário assumir uma candidatura política, estarei pronta para fazer o que Ele me pedir.”

Família Bolsonaro e futuro político incerto

A fala de Michelle ocorre em meio ao futuro incerto da família Bolsonaro na política brasileira. O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível e condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

Além dele, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também corre risco de perder o mandato. O Conselho de Ética da Câmara abriu processo contra ele por condutas consideradas incompatíveis com o exercício parlamentar, envolvendo suposta atuação em defesa de sanções dos Estados Unidos para “desestabilizar instituições republicanas” no Brasil.

Na terça-feira (23), o presidente da Câmara, Hugo Motta, rejeitou o pedido do PL para indicar Eduardo como líder da minoria, alegando que o cargo exige presença física constante, tornando inviável o exercício da função enquanto ele está fora do país.

Com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e possíveis restrições a Eduardo, Michelle se consolida como nome central da família Bolsonaro na política para as eleições de 2026, sendo cogitada tanto para uma candidatura ao Senado quanto à Presidência da República.