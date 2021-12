Michelle Bolsonaro comemora ida de André Mendonça ao STF: ‘foi Deus quem te escolheu’

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Nesta quinta-feira (2), a primeira dama, Michele Bolsonaro comemorou nas redes sociais a ida do ex-advogado-geral da União, André Mendonça para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Ela considerou Mendonça um irmão em Cristo e declarou que a indicação é a vitória do povo.

Continua depois da Publicidade

“André Mendonça, nosso irmão em Cristo e, agora, Ministro do Superior Tribunal Federal. O nosso Deus é justo e fiel, cumpriu o que prometeu. Deus faz da forma dEle e ninguém pode impedir. Foi Deus quem te escolheu, meu irmão. Seja forte e corajoso”, disse ela na publicação.

O ex-advogado-geral da União foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para substituir o ministro Marco Aurélio de Mello e esperava há quase cinco meses pela aprovação. Ontem (1), Mendonça passou por uma sabatina de mais de oito horas no Senado Federal, onde recebeu 47 votos a favor e 32 contra.

Apoiado por líderes evangélicos, Mendonça se comprometeu a defender o Estado laico. “Eu me comprometo com o Estado laico. Considerando discussões havidas em função de minha condição religiosa, faço importante ressaltar minha defesa do Estado laico”, afirmou. “Na vida, a Bíblia. No Supremo, a Constituição”, completou.