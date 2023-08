Michelle Bolsonaro comenta decisão de Moraes por quebra de sigilos: “Bastava me pedir! Quem não deve, não teme”

Nesta sexta-feira (18), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro comentou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de autorizar a quebra do sigilo bancário e fiscal dela como parte da investigação sobre o suposto esquema de venda de joias presenteadas ao ex-chefe do Executivo em viagens oficiais.

De acordo com Michelle não precisaria de uma autorização do ministro pois se lhe fosse pedido ela concederia as informações necessárias.

“Pra quê quebrar meu sigilo bancário e fiscal? Bastava me pedir! Quem não deve, não teme!”, iniciou a ex-primeira-dama.

Ela também apontou que a ação é uma “perseguição política” que tem como objetivo manchar o nome da família Bolsonaro.

“Fica cada vez mais claro que essa perseguição política, cheia de malabarismo e inflamada pela mídia, tem como objetivo manchar o nome da minha família e tentar me fazer desistir”, escreveu.

“Estou em paz!”, finalizou.

Redação AM POST*