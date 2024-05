Michelle Bolsonaro critica Governo Lula em evento do PL Mulher em Manaus

Em um evento do PL Mulher realizado neste sábado (4) no Centro de Convenções Vasco Vasquez, em Manaus, a ex-primeira dama e presidente nacional do PL-Mulher, Michelle Bolsonaro, fez fortes críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante seu discurso, Michelle Bolsonaro destacou o que chamou de “misoginia no governo”, sugerindo que o atual governo desrespeita e desvaloriza as mulheres.

“A gente tá vendo um exemplo de misoginia no governo, aquele que usa as mulheres só pra subir a rampa e depois bate a porta na cara delas”, declarou Michelle Bolsonaro. A crítica faz referência ao episódio da posse de Lula, na qual a atual primeira-dama, Janja Lula da Silva, foi um dos destaques ao lado do presidente. Michelle Bolsonaro sugeriu que, depois do evento de posse, as mulheres passaram a ser menosprezadas pelo governo.

Ela também criticou a atual primeira-dama, Janja Lula da Silva, sugerindo que ela estaria mais preocupada com viagens do que com o trabalho de governar. “Umas nascem para trabalhar e outras só pra viajar”, afirmou Michelle Bolsonaro, sugerindo que a esposa do presidente Lula tem pouco envolvimento com questões do cotidiano da sociedade.

Em outro momento do discurso, Michelle Bolsonaro fez referência a compras feitas pelo governo e à polêmica de supostos gastos excessivos sem licitação. “Umas nascem com a vocação de mentir pra poder comprar móveis sem licitação, com o descaso, com o dinheiro do contribuinte”, afirmou ela, criticando as práticas do governo Lula e insinuando desrespeito ao dinheiro público.

Além disso, Michelle Bolsonaro referiu-se ao presidente Lula como “pai da mentira personificado aqui na terra”, uma referência clara ao diabo.