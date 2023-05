Michelle Bolsonaro diz que Lula e Janja são socialistas que amam luxos do capitalismo: “pregam o que não vivem”

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro alfinetou, em entrevista a Veja, o presidente da República, Lula (PT) e sua esposa Janja Silva dizendo que o casal esquerdista não vive o que prega.

“Optaram por ficar em um hotel, porque eles pregam o que eles não vivem. Eles pregam o socialismo, mas amam os luxos que o capitalismo pode oferecer. É contraditório. Quer pregar isso, tudo bem. Mas viva o que defende”, alfinetou.

Michelle decidiu quebrar o silêncio e rebateu as acusações feitas por Janja, sua sucessora na cadeira de primeira-dama, que afirmou que encontrou uma série de problemas no Palácio da Alvorada após a saída da família Bolsonaro chegando a alegar até o desaparecimento de móveis.

Em reposta, ela afirma que a família Bolsonaro optou por tirar os móveis do local – e todos estão, garante, em um depósito da Presidência – e mobiliá-lo com os bens que decoravam a casa do casal no Rio de Janeiro. Lula e Janja gastaram, com dinheiro público, quase R$ 400 mil para dar uma nova decoração ao palácio.

“Foi tudo pretexto para comprar móveis sem passar por licitação. E ela gerou uma afirmação coletiva de que eu furtei os móveis. Eu não fiz isso”, disse Michelle a Veja, em referência às compras feitas por sua substituta.

