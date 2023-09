Michelle Bolsonaro: “Esquerda tenta legalizar o assassinato de crianças”

Neste domingo (24), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro fez declarações polêmicas durante o evento CPAC Brasil. Em um vídeo divulgado durante o evento, Michelle afirmou que a esquerda “tenta legalizar o assassinato de crianças por meio do aborto”. Ela também acusou a esquerda de querer liberar as drogas e destruir as famílias, além de tentar silenciar vozes contrárias.

Na sua fala, Michelle comparou o governo Bolsonaro ao governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sugerindo uma polarização política entre os dois lados. Ela afirmou que “o outro lado” é orientado por “ideais comunistas e suas derivações”.

A ex-primeira-dama também abordou questões de segurança e destacou o apoio do governo aos profissionais que arriscam suas vidas para proteger a população. Ela enfatizou que o governo não tem diálogos com criminosos e não defende bandidos.

O evento CPAC Brasil reuniu conservadores e políticos de direita em Belo Horizonte durante o fim de semana, atraindo principalmente apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. As declarações de Michelle Bolsonaro durante o evento refletem a polarização política no Brasil e as divergências entre os diferentes espectros ideológicos.