Michelle Bolsonaro tem potencial para disputar Presidência da República em 2026, aponta José Dirceu

No cenário político brasileiro, o ex-ministro da Casa Civil no primeiro governo Lula, José Dirceu, fez uma declaração que chamou a atenção. Ele afirmou que não subestimaria Michelle Bolsonaro como uma possível candidata à Presidência da República em 2026. Mesmo estando inelegível por oito anos, devido à sua condenação por corrupção, o ex-presidente Jair Bolsonaro poderia impulsionar a candidatura da esposa.

Segundo Dirceu, a força política de Bolsonaro é um fator que não pode ser subestimado. Ainda que esteja impossibilitado de concorrer ele mesmo, o ex-presidente conseguiu eleger diversos senadores e governadores na última eleição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu não subestimaria a Michelle como candidata, porque o Bolsonaro tem uma natureza duma força, o Bolsonaro elegeu senadores, o Tarcísio foi eleito [governador] em São Paulo”, disse Dirceu, em entrevista à CNN nesta quinta-feira (25/1).

Na semana passada, José Dirceu expressou preocupação com a atual situação política do país. Segundo ele, a direita tem ganhado espaço na disputa política e cultural, e isso exige uma atualização política, teórica e de organização por parte do Partido dos Trabalhadores (PT). Dirceu defende a necessidade de uma renovação nas estratégias e na abordagem política da esquerda, visando fortalecer seu posicionamento diante dos desafios atuais.

A declaração de José Dirceu sobre a possibilidade de Michelle Bolsonaro se candidatar à Presidência da República em 2026 levanta questões interessantes sobre o cenário político brasileiro. Embora o ex-presidente Jair Bolsonaro esteja inelegível, sua influência e capacidade de eleger candidatos podem impulsionar a candidatura da esposa ou de outros nomes do seu entorno político.