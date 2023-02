Michelle defende Bolsonaro e dispara: “Não é ele quem tem que ter medo de prisão”

Redação AM POST*

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro está no Congresso Nacional para acompanhar a votação para presidência do Senado na tarde desta quarta-feira (1º) e saiu em defesa de seu marido o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Questionada sobre a permanência de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos por medo de ser preso, ela respondeu: “Não é ele quem tem que ter medo de prisão”.

Michelle tem atuado pela eleição de Rogério Marinho (PL-RN) para a Presidência da Casa, contra a candidatura de Rodrigo Pacheco (PSD-MG), apoiado pelo presidente Lula (PT).

A presença de Michelle no Congresso causou tumulto entre parlamentares, que tentaram fazer selfies. Na segunda-feira (30), ela esteve no jantar do PL em apoio a Marinho, quando fez uma videochamada com o marido para conversar com os presentes.

Nome de Valdemar Costa Neto para a Presidência de 2026, Michelle assumiu a presidência do PL Mulher e deve incrementar sua atividade política nos próximos anos.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro está no Senado acompanhando as eleições para a presidência da Casa. pic.twitter.com/gbdIOuK9Ul — Gazeta Brasil (@SigaGazetaBR) February 1, 2023

