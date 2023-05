O presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro provavelmente virão juntos a Manaus no mês de setembro para receber homenagem na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). A informação foi dada pelo vice-presidente do Partido Liberal (PL) no Amazonas, Alfredo Menezes, nesta terça-feira (23), durante entrevista à rádio Band News Difusora.

“Tanto o ex-presidente quanto a dona Michelle estão tentando conciliar as duas agendas para virem juntos em meados de setembro. Falei também com o senador Flávio Bolsonaro que estará acompanhando este alinhamento. Estamos buscando trazer os dois, disso podem ter certeza”, respondeu Menezes ao ser questionado se a vinda dos dois políticos do PL está relacionada à aprovação da proposta que concede o Título de Cidadã do Amazonas a Michelle Bolsonaro, de autoria da deputada estadual Débora Menezes (PL).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a entrevista, Menezes adiantou, ainda, que tanto Bolsonaro quanto a ex-primeira-dama terão uma agenda extensa na capital. Na programação consta uma reunião com lideranças empresariais, religiosas e outros segmentos da sociedade amazonense que apoiaram a campanha do ex-presidente no Amazonas.

“Bolsonaro faz questão de agradecer as pessoas que acreditaram e deram o voto de confiança nele nas eleições de 2022, afinal foram mais de 620 mil votos somente em Manaus”, relembrou o militar da reserva.

Matérias Semelhantes: Michelle Bolsonaro acusa Janja Lula de alegar roubo de móveis para compra sem licitação no Palácio da Alvorada. Saiba mais clicando aqui

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja notícias ao vivo em: Amazônia TV clicando aqui

Redação AM POST*