Ministério Público pede condenação do ex-deputado Platiny Soares acusado de nepotismo na Aleam

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM), por meio do promotor de Justiça Edinaldo Aquino Medeiros pediu, nesta quarta-feira (26), a condenação por improbidade administrativa do ex-deputado estadual do Amazonas Platiny Soares, acusado de nepotismo indireto na Assembleia Legislativa do Estado.

De acordo com a ação civil pública, Platiny nomeou, em 2016, cinco servidores com parentesco de seu chefe de gabinete, Ruan Alves de Araújo, até o terceiro grau. Sendo o pai, a mãe e três irmãos do homem. Conforme o promotor, todos foram exonerados após o Ministério Público abrir a investigação.

“Chama a atenção, além do grande número de familiares nomeados, o fato de que todos foram nomeados na mesma data [01.12.16] e exonerados em 01.08.17, logo após a instauração do IC [inquérito civil], em 19.07.17 (…), a demonstrar a má-fé dos Requeridos [Platiny e Ruan] e a absoluta ciência que tinham da ilegalidade das nomeações realizadas”, diz o promotor.

Os servidores, parentes de Ruan Alves, que também foram nomeados na época, são: Joaquim Alves de Araújo; Rosângela Freire; Ruany Alves de Araújo; Roberta Alves de Araújo; e Renato Alves de Araújo.

O promotor pede a condenação de Platiny pela prática de conduta descrita na lei de improbidade administrativa, ante a proibição dos contratos com a Administração Pública. A ação, distribuída em 25 de julho de 2023, firmou a competência da 1ª Vara da Fazenda Pública, com o Juiz Ronnie Frank Torres Stone.

Platiny Soares disse ao site Amazonas Atual que não foi notificado da ação civil pública e que irá se manifestar no processo. Ele também negou a existência de nepotismo.

“Sustento a inexistência de nepotismo e reafirmo nosso compromisso público de trabalhar em prol da sociedade”, disse Platiny.