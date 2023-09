Ministra de Lula pega voo da FAB para ver final da Copa do Brasil

Neste domingo (24), a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, juntamente com outros dois ministros do governo de Lula, André Fufuca, dos Esportes, e Silvio Almeida, dos Direitos Humanos, viajaram em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para acompanhar a final da Copa do Brasil entre São Paulo e Flamengo, realizada no Morumbi.

O voo foi realizado a bordo de um Legacy 600 da FAB, que atende ao Palácio do Planalto e seus ministros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A justificativa para a presença dos ministros no estádio foi a promoção da campanha “Com Racismo Não Tem Jogo”. Durante o evento, foram entregues camisetas aos jogadores e exibidas mensagens no telão para incentivar a denúncia de casos de racismo no esporte.

Além disso, os ministros assinaram um protocolo de intenções com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, com o objetivo de estabelecer uma agenda de promoção da igualdade racial e combate ao racismo no contexto esportivo.