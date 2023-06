Ministra do Turismo diz que cargo está à disposição de Lula

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, anunciou que está disposta a deixar o cargo caso o presidente Lula assim o deseje. Essa declaração ocorre após pressão do seu partido, o União Brasil, para que ela seja demitida da pasta.

No entanto, depois de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (13), no Palácio do Planalto, foi decidido que ela permanecerá no cargo, pelo menos por enquanto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A conversa com o presidente foi muito positiva e produtiva. Volto a enfatizar que estou à disposição do presidente, pois fui indicada por ele e estou aqui para contribuir com o Brasil”, afirmou a ministra ao chegar à Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados.

A pressão pela substituição de Daniela ocorre porque o União Brasil acredita que sua escolha foi pessoal de Lula e, portanto, não representa a bancada. Além disso, ela solicitou autorização à Justiça Eleitoral para se desfiliar do partido. Por outro lado, o Planalto avalia que o partido, que possui três ministérios no governo, não tem fornecido votos suficientes no Congresso Nacional.

A troca de ministra é provável que ocorra ainda nesta semana. O nome mais cogitado para substituí-la é o do deputado Celso Sabino (União-PA).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após sair da comissão na Câmara, Daniela comentou sobre a situação e afirmou que é uma situação desagradável. Ela mencionou a especulação e o machismo estrutural que podem estar envolvidos, mas ressaltou sua confiança em sua trajetória política e no apoio de seus eleitores. Ela também expressou seu apoio ao presidente Lula e sua esperança de que o governo tenha sucesso junto com a política do Turismo.

Matérias Semelhantes: Estou extremamente satisfeito, diz Lula sobre seis meses de governo. Saiba mais clicando aqui

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja notícias ao vivo em: Amazônia TV clicando aqui

Redação AM POST