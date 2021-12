Ministra Flávia Arruda analisa processar Eduardo Braga após ser atacada com gritos e xingamentos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, já acionou seus advogados para analisar o ingresso de uma ação judicial após ser atacada com xingamentos e berros pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM) durante um telefonema depois de ter emendas parlamentares negadas pelo Palácio do Planalto.

Continua depois da Publicidade

A ação da ministra contra o senador deve se basear na lei sancionada em agosto deste ano, a 14.192/2021 – que estabelece normas para prevenir e combater a violência política contra a mulher no exercício de direitos políticos e funções públicas.

O que seria um crime contra direitos políticos cometido por Braga se encaixa no artigo 2º da nova lei, que expressa: “Serão garantidos os direitos de participação política da mulher, vedadas a discriminação e a desigualdade de tratamento em virtude de sexo ou de raça no acesso às instâncias de representação política e no exercício de funções públicas.”

De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, no jornal O GLOBO do último domingo (12), aos berros e palavrões, o senador ‘soltou os cachorros’ para cima da ministra que chorando passou a ligação para que Ciro Nogueira, o chefe da Casa Civil, tentasse contornar a situação, momento em que Braga baixou o tom.

Continua depois da Publicidade

A ministra se pronunciou e classificou o ocorrido como “machismo atrasado”. “Gritos não me amedrontam. O episódio, infelizmente, demonstra que o machismo atrasado ainda resiste às mulheres que assumem posições relevantes na política brasileira. Vou continuar a interlocução com o Congresso com diálogo, serenidade e, sobretudo, com transparência”, disse.

O ocorrido gerou uma nota de repúdio da bancada feminina na Câmara, divulgado nesta segunda-feira 13, prestando apoio à ministra e condenando as declarações desrespeitosas do senador.

Continua depois da Publicidade

“O caso (…) demonstra que mulheres de todas as classes e condições sociais estão sujeitas à violência de gênero, seja doméstica, física, psicológica ou política”, diz o texto.

“Por essa razão, a Secretaria da Mulher, representando a bancada feminina da Câmara dos Deputados, lamenta a postura do referido parlamentar que em flagrante quebra de decoro, e de forma vil, usou palavras inapropriadas para com uma autoridade do mais alto escalão do Poder Executivo”, continua a nota.

Continua depois da Publicidade

*Com informações da Revista Cenárium