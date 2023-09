Ministra Marina Silva é criticada por políticos do AM por barrar pavimentação da BR-319

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi criticada por parlamentares do Amazonas nessa terça-feira (26) pelo impasse na pavimentação da BR-319, que liga o estado ao restante do país. Essa rodovia é de extrema importância para a região, pois é a principal via de acesso terrestre entre Manaus e o restante do Brasil. No entanto, sua pavimentação enfrenta inúmeras dificuldades devido à preservação ambiental da Amazônia. As críticas dos políticos do Amazonas ocorreram durante uma reunião da bancada amazonense com ministros para discutir a situação do estado, que atualmente é afetado pela seca e enfrenta dificuldades de suprimentos básicos.

O deputado Capitão Alberto Neto, do partido PL, chegou a chamar a ministra de “inimiga” do Amazonas, demonstrando sua insatisfação com a postura de Marina Silva em relação à pavimentação da BR-319. O deputado vem criticando a ministra desde que ela assumiu o cargo de Ministra do Meio Ambiente, cobrando a liberação da obra, que traria benefícios econômicos e sociais para a região.

“Hoje o nosso povo padece, ministra Marina, padeceu na pandemia. Vocês viram as imagens, os horrores dos caminhões tentando chegar na cidade de Manaus e muitos morreram por causa disso. Muitos morreram por causa dessa política ambiental, desmedida, xiita que tem isolado o povo do Amazonas”, reclamou o político.

A reunião da bancada amazonense com ministros teve como objetivo discutir a situação do estado, que atualmente enfrenta uma seca severa. A falta de chuvas tem deixado os rios em níveis baixos, dificultando a locomoção dos ribeirinhos e afetando o abastecimento de alimentos, combustíveis e outros itens básicos para a população. Durante a reunião, os políticos destacaram a importância da pavimentação da BR-319 para garantir o acesso terrestre aos suprimentos necessários durante esses períodos de seca.

O senador Omar Aziz, também criticou Marina Silva, ressaltando que a seca deste ano pode ser uma das maiores já registradas no estado. Segundo o parlamentar, isso pode resultar na falta de abastecimento de alimentos, combustíveis e outros itens essenciais para a população. Omar Aziz reforçou a importância da pavimentação da BR-319 como uma solução para garantir o acesso terrestre aos suprimentos básicos durante períodos de seca.

“Pois eu declaro que, se algum amazonense passar fome, a culpada é a senhora, ministra Marina Silva; que por vaidade não permite a recuperação da BR-319 e sentencia o Amazonas ao isolamento”, criticou.

O senador Eduardo Braga, do MDB, expressou sua indignação com a falta de pavimentação da BR-319, afirmando que essa situação significa “estar condenado ao isolamento”. Braga ressaltou que a seca atual expõe ainda mais a vulnerabilidade da região, tornando essencial a conclusão da obra para evitar dificuldades no abastecimento e no deslocamento da população do Amazonas.

“Se o único acesso terrestre entre a capital amazonense e o resto do Brasil estivesse devidamente asfaltado, como reivindicamos há muito tempo, não veríamos milhares de amazonenses enfrentarem tantas dificuldades sociais, econômicas e ambientais, que acabam se agravando em função da seca”, também criticou o parlamentar.

Redação AM POST*