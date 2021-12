Ministra rebate Eduardo Braga após ser atacada com berros e palavrões: “machismo atrasado”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Atacada em ligação pelo senador Eduardo Braga (MDB/AM) na última quinta-feira (9), a ministra da Secretaria de Governo da Presidência da República, Flávia Arruda, resolveu se pronunciar e classificou o ocorrido como “machismo atrasado”. O parlamentar teria ficado enfurecido por causa de emendas parlamentares que, segundo ele, o Palácio do Planalto lhe prometera liberar, mas não o fez.

De acordo com o colunista, Lauro Jardim, do jornal O Globo, aos berros e palavrões, o senador ‘soltou os cachorros’ para cima da ministra que chorando passou a ligação para que Ciro Nogueira, o chefe da Casa Civil que acompanhava a cena, tentasse contornar a situação. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, também estava presente no momento do episódio.

“Gritos não me amedrontam. O episódio, infelizmente, demonstra que o machismo atrasado ainda resiste às mulheres que assumem posições relevantes na política brasileira. Vou continuar a interlocução com o Congresso com diálogo, serenidade e, sobretudo, com transparência”, disse a ministra ao colunista.