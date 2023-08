Ministro da Defesa de Lula vai se reunir com militares de Maduro

José Múcio, atual Ministro da Defesa sob o governo de Lula, está prestes a iniciar uma viagem que tem como objetivo central a realização de reuniões com autoridades militares de destaque na Venezuela e na Colômbia. A viagem, agendada para o final deste mês, será marcada por diálogos estratégicos com altos escalões das Forças Armadas venezuelanas, lideradas pelo regime de Nicolás Maduro, assim como com representantes militares colombianos.

O comunicado oficial, emitido nesta quinta-feira (24) pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, explicita que José Múcio estará “se encontrando com autoridades homólogas e representantes diplomáticos das embaixadas do Brasil naqueles países”. Isso indica que o ministro estará interagindo diretamente com Iván Velásquez Gómez, Ministro da Defesa colombiano, e com Vladimir Padrino López, um influente general que desempenha um papel crucial na administração de Nicolás Maduro.

