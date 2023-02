Ministro de Lula usou dinheiro público para ir a leilão de cavalos de raça

Usando avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e diárias pagas pelo governo, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, viajou para São Paulo onde fez algumas reuniões de trabalho e, na maior parte do tempo, se dedicou a assuntos privados como a participação em um leilão de cavalos de raça.

Segundo uma reportagem do Estadão, o ministro de Lula saiu de Brasília no fim da tarde da quinta-feira, 26 de janeiro, alegando viagem “urgente”. Na sexta, 27 de janeiro, ele teve reuniões rápidas que não tomaram mais do que duas horas e meia com representantes da Telebrás e Anatel.

Depois disso, o ministro teve tempo livre para tratar dos assuntos ligados aos cavalos. O jornal diz que Juscelino assessorou compradores de animais no leilão, promoveu um dos seus animais e recebeu um prêmio em um “Oscar” de vaqueiros. Além disso, ele ainda inaugurou uma praça em homenagem a um cavalo de seu sócio.

A viagem durou de 26 a 30 de janeiro, foram quatro diárias e meia que custaram R$ 3.006,68 dos cofres públicos. A viagem de avião não é paga, pois foi realizada em avião da FAB, mas se fosse em jato particular, o trecho Brasília a São Paulo, ida e volta, custaria cerca de R$ 140 mil, de acordo com o Estadão.

Fonte: Pleno.News