Ministro descarta retorno do horário de verão em 2023

Nesta quarta-feira, 27, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que não há indícios de que será necessário adotar o horário de verão em 2023.

De acordo com o ministro, os reservatórios das usinas hidrelétricas encontram-se em uma condição de armazenamento de água mais favorável dos últimos anos. Isso ocorre em meio à pressão por parte do setor de bares e restaurantes para a reintrodução do horário de verão.

Silveira explicou que a implementação do horário de verão só ocorrerá se houver evidências que apontem para uma necessidade de segurança no abastecimento de energia elétrica no Brasil. Até o momento, não foram identificados sinais nesse sentido, conforme destacou o ministro durante uma entrevista no Palácio do Planalto.

Ele também mencionou que o governo está avaliando a possível ativação de usinas térmicas em regiões específicas do país.

O ministro enfatizou o desafio constante de equilibrar a contratação de energia mais econômica, visando proporcionar tarifas mais acessíveis aos consumidores, com a garantia de suprimento de energia. Alexandre Silveira assegurou que o Brasil possui tranquilidade na geração de energia no momento.

O horário de verão, criado em 1931, foi extinto pelo governo Bolsonaro em 2019 com base em estudos que apontaram sua eficácia limitada na economia de energia.