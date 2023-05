Ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Lewandowski confraternizam com Lula em churrasco no Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou ministros e líderes do governo no Congresso Nacional para um churrasco na noite dessa sexta-feira (26), no Palácio da Alvorada. Mas os ministros do STF Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes também marcaram presença no evento.

Gilmar e Moraes chegaram ao churrasco acompanhados do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou da Suprema Corte em 11 de abril deste ano e ainda não teve seu substituto indicado por Lula.

Além dos magistrados, o churrasco reuniu ministros do governo como Paulo Pimenta (Secom) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e lideranças do governo na Câmara dos Deputados e no Senado.

Além de ministros, os líderes no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), participaram do evento, com direito à picanha.

Redação AM POST*