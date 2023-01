Monark e Nikolas Ferreira têm contas retidas no Twitter por decisão judicial

Redação AM POST

O vereador o Nikolas Ferreira (PL) e o youtuber Monark tiveram as contas do Twitter retiradas do ar na noite desta sexta-feira (13) após decisão judicial.

Mais cedo, nesta sexta-feira, Nikolas já tinha sido bloqueado no Instagram e reclamou do fato no Twitter, onde ele tem mais de 2 milhões de seguidores. ‘Mais uma vez derrubaram o meu instagram sem nenhum tipo de notificação. Não sei o porquê, não tenho acesso aos autos’, escreveu o parlamentar na conta que foi bloqueada horas depois.

No Twitter, tanto o perfil de Monark quanto o de Nikolas aparecem com a justificativa de que a conta foi retida por conta de uma decisão da Justiça local. Outros apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como a influencer Bárbara, do canal Te Atualizei, também tiveram as contas retidas.

No Twitter, Monark contava com o total de 1,4 milhões de seguidores, ao passo que Nikolas tinha cerca de 2 milhões no Instagram.