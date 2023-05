Moraes autoriza 38 senadores a visitarem Torres na prisão

Redação AM POST

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), manteve a prisão do ex-ministro Anderson Torres no 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF). Na decisão desta sexta-feira, 5, o magistrado também autorizou a visita de 38 senadores ao ex-ministro.

Moraes disse não ser necessária a transferência de Torres para um hospital penitenciário, “conforme relatório médico e concordância da defesa”. Também proibiu a visita dos senadores Marcos do Val e Flávio Bolsonaro ao ex-ministro, “tendo em vista a conexão dos fatos apurados no presente inquérito, com investigações das quais ambos fazem parte”.

O magistrado decidiu que as visitas devem ocorrer sem acompanhantes e em grupos de cinco pessoas, no máximo. Ele proibiu a entrada de celulares, assim como a entrega de qualquer mensagem ao ex-ministro.

