Moraes convida ‘hackers do bem’ para teste nas urnas eletrônicas

O presidente do Supremo Tribunal Eleitoral (STE), ministro Alexandre de Moraes, anunciou que convocará “hacktivistas éticos” para testar as urnas digitais. Serão abertas inscrições para participar do teste público de segurança das urnas e dos sistemas eleitorais.

“Qualquer brasileira ou brasileiro pode participar, de forma individual ou em grupos de até cinco pessoas”, disse Moraes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O teste público ocorrerá de 27 de novembro a 1º de dezembro deste ano, na sede do TSE. Esta será a sétima edição do evento. As inscrições podem ser feitas no site do STE na internet.

O objetivo do teste é proporcionar uma oportunidade para que especialistas examinem os sistemas que serão utilizados nas eleições e identifiquem eventuais vulnerabilidades que possam ser corrigidas antes do pleito.

Confira mais um #TBTDoCódigoFonte e saiba como foi a análise dos códigos-fonte das urnas eletrônicas e dos sistemas eleitorais antes das #Eleições2022 por renomadas universidades brasileiras 👇 pic.twitter.com/MAnk0RHIxg CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE — TSE (@TSEjusbr) August 24, 2023

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante o teste, os participantes poderão avaliar os sistemas utilizados para a criação de mídias das urnas, para votação, apuração, transmissão e recebimento de arquivos, incluindo o hardware da urna eletrônica, os programas embarcados e os sistemas de suporte aos processos de auditoria do programa da urna.

Redação AM POST*