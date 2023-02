Moraes determina que PF abra investigação contra senador Marcos do Val após denúncia de suposto ‘golpe de Estado’

Redação AM POST*

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes abriu inquérito contra o senador Marcos do Val (Podemos-ES). A decisão vem depois que o senador denunciou um suposto plano para realizar um “golpe de Estado” que, em uma das versões, poderia ter envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Moraes determinou que “seja autuada petição autônoma e sigilosa, a ser instruída, inicialmente, com a cópia do pedido da Polícia Federal para autorização da realização de sua oitiva, com o despacho de autorização e com o inteiro teor de seu depoimento”.

Segundo Moraes, o senador Marcos do Val “apresentou, à Polícia Federal, uma quarta versão dos fatos por ele divulgados, todas entre si antagônicas”, havendo assim “a pertinência e necessidade de diligência para o seu completo esclarecimento, bem como para a apuração dos crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo”.

O magistrado determinou também o envido das entrevistas dadas pelo senador à Revista Veja, à CNN e à Globo News, no prazo de cinco dias, e à empresa Meta, dona do Instagram, para que submeta a íntegra da live feita por ele na madrugada do dia 2 de fevereiro.

Pedido de afastamento de Moraes

Marcos do Val declarou que vai pedir à Procuradoria-Geral da República o afastamento do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), da relatoria do inquérito dos “atos antidemocráticos”.

Segundo o parlamentar, o magistrado não o orientou a formalizar seu depoimento sobre a suposta reunião que aconteceu entre ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ). “Não fui orientado nem em mensagens, nem no encontro presencial”, disse Do Val, em entrevista à CNN Brasil.

Do Val pediu que a Polícia Federal acessasse todas as mensagens trocadas com Moraes e com o ex-deputado. Desse modo, o nome do ministro passaria a fazer parte do inquérito, que agora apura a suposta reunião em que Silveira pedia a ajuda do parlamentar para dar um golpe de Estado. “Como o Moraes vai entrar nos autos, não poderá mais ser relator”, disse o senador.

*Com informações da Revista Oeste