Moraes manda desbloquear redes sociais de Carla Zambelli

Redação AM POST*

O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, determinou o desbloqueio dos perfis nas redes sociais da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP).

Com a determinação, os perfis da parlamentar no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Telegrama, TikTok, Gettr, WhatsApp e LinkedIn serão reativadas.

Segundo informações do jornal O Globo, na decisão, o presidente do TSE e ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) aponta que “houve a cessação de divulgação de conteúdos revestidos de ilicitude e tendentes a transgredir a integridade do processo eleitoral”.

As redes da aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estavam suspensas desde novembro do ano passado. Isso aconteceu após Zambelli dizer nas redes sociais que as eleições de outubro foram fraudadas.

Magistrado também fixou uma multa diária de R$ 20 mil caso Zambelli insista na divulgação de conteúdos já bloqueados ou “mensagens incentivadoras de golpe militar, atentatórios à Justiça Eleitoral e ao Estado democrático de direito”.

Na semana passada, o ministro Gilmar Mendes, do STF, abriu um inquérito contra a deputada por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma. A decisão atende a um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República).