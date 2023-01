Moraes pede a hotéis do DF lista de hóspedes que chegaram a partir de 5/1

Redação AM POST

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, na madrugada desta segunda-feira (9/1), que os hotéis do Distrito Federal entreguem listas com a identificação dos hóspedes que chegaram a Brasília a partir da última quinta-feira (5/1).

Continua depois da Publicidade

O magistrado também ordenou que a Polícia Federal obtenha imagens de todas as câmeras de segurança do Distrito Federal para auxiliar na investigação de atos de terrorismo na Praça dos Três Poderes.

As determinações estão entre as diversas medidas ordenadas pelo ministro para localizar e punir os responsáveis pelas invasões ao Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal no domingo (8/1).

“[Determina] à Polícia Federal que obtenha todas as imagens das câmeras do Distrito Federal que possam auxiliar no reconhecimento facial dos terroristas que praticaram os atos do dia 8 de janeiro, junto a todos os hotéis e hospedarias do Distrito Federal, a lista e identificação de hóspedes que chegaram ao Distrito Federal a partir da última quinta feira, bem como a filmagem do saguão (lobby) para a devida identificação de eventuais participantes dos atos terroristas”, consta na decisão.

Continua depois da Publicidade

*Com informação Métropoles