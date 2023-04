Moraes quebra sigilo de imagens do 8 de janeiro e manda PF ouvir agentes do GSI

Redação AM POST

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a quebra do sigilo das imagens do circuito interno do Palácio do Planalto em 8 de janeiro.

Na decisão desta sexta-feira, 21, o magistrado também pediu à Polícia Federal que ouça agentes e servidores do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) que estavam de plantão durante as manifestações que ocorreram nas sedes dos Três Poderes.

“Diante do exposto, determino a quebra do sigilo da divulgação das imagens do dia 08/01/2023, do circuito interno de segurança do Palácio do Planalto em poder do GSI, com o envio a esta Suprema Corte, em 48 (quarenta e oito) horas, de TODO O MATERIAL EXISTENTE, observada a preservação integral das imagens, que será aferida em posterior perícia, para efeito de preservação da cadeia de custódia”, escreveu Moraes, na decisão.

Além disso, Moraes determinou que o ministro interino do GSI, Ricardo Cappelli, envie uma cópia integral do processo interno que apura a participação de agentes do GSI e a a conduta dos agentes públicos e militares envolvidos nos inquéritos.

A determinação ocorre depois da divulgação de imagens das câmeras internas do Palácio do Planalto, em que é possível ver o então ministro-chefe do GSI, Gonçalves Dias, em meio aos vândalos que depredaram o Palácio do Planalto.

As cenas detalham como o GSI agiu naquela tarde e levantaram suspeitas de colaboração e omissão das autoridades. Na ocasião, a sede do Supremo Tribunal Federal, a do Palácio do Planalto e a do Congresso Nacional foram invadidas.

*Com informação Revista Oeste