Moro diz que cassação de Dallagnol é culpa do PT e espera que Supremo reveja decisão

O senador Sergio Moro (União-PR) atribuiu ao Partido dos Trabalhadores (PT) e ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a cassação do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), ocorrida na última quarta-feira (17/5), após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidir, por unanimidade que ele deixou o Ministério Público para “escapar” de processos administrativos disciplinares (PAD) que poderiam levá-lo a inelegibilidade pela Lei da Ficha Limpa. O parlamentar deu a declaração nesta sexta-feira, 19, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

“No fundo, coloco a culpa no governo, porque o PT e o governo vêm construindo esse clima no Brasil de continuidade da polarização”, argumentou Moro. “Então, o tribunal aplicou a lei, acho que fez uma interpretação incorreta da lei, não a melhor. Mas, no fundo, é esse contexto de cassação, de ameaça, de censura. Isso não faz bem para o país”, disse.

O ex-juiz e ex-ministro da Justiça disse também que espera que o Supremo reveja a decisão, que gera insegurança nos parlamentares. “Acho que perde o Brasil e perde a política, mas espero que o próprio TSE ou STF possam eventualmente rever a decisão”, declarou.

“Existe um contexto que a gente não pode ignorar, que é de perseguição à oposição”, observou. “Em qualquer governo, há as pessoas que apoiam o governo e tem a oposição. Temos de discutir projetos, mas o grande problema é que o governo e o Lula, em particular, têm contribuído com discurso que não pacifica o país.”

Redação AM POST*