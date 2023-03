Moro reage a fala raivosa de Lula contra ele e diz que o petista quer ‘se vingar do povo brasileiro’

Redação AM POST*

O senador Sergio Moro (União-PR) reagiu nesta terça-feira (21) a uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em que ele menciona uma mágoa em relação ao ex-juiz durante uma entrevista e diz que pensava em se vingar do magistrado. As declarações do mandatário foram dadas em entrevista ao portal de esquerda Brasil 247.

O ex-juiz da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, responsável por condenar o presidente em primeira instância em 2017, repudiou a fala do petista e destacou que o petista quer ‘se vingar do povo brasileiro’.

“Respondi às ofensas pessoais do presidente Lula. Nesse mandato, ele já ofendeu agricultores, policiais, militares, Ministério Público, presidente do Banco Central e até os livros. Chega de querer se vingar do povo brasileiro!”, disse o senador.

— Sergio Moro (@SF_Moro) March 21, 2023

Enquanto comentava sobre o período em que esteve preso em Curitiba por decorrência das investigações da Operação Lava-Jato, Lula contou que quando era visitado por procuradores na sede da Polícia Federal (PF) e eles perguntavam se estava tudo bem, o presidente respondia: “Não está tudo bem. Só vai ficar tudo bem quando eu fod** esse Moro. Eu sempre dizia que estava lá para me vingar dessa gente. Sempre que entrava um delegado, eu falava: ‘Se prepare que eu vou provar [a inocência]”.