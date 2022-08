Motociata em Tefé reúne mais de 600 veículos com a participação do deputado federal Delegado Pablo

Redação AM POST

Mais de 600 veículos participaram, no fim de semana, da motociata realizada no município de Tefé, no interior do Amazonas, em apoio ao deputado federal Delegado Pablo (UB-AM) e ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro.

O ato foi organizado pelo Movimento da Direita e teve também a presença do pré-candidato a deputado estadual Israel Carvalho (Patriota).

A motociata percorreu as principais ruas de Tefé, onde casas e lojas exibiam a bandeira do Brasil pendurada em janelas e varandas.

Pablo agradeceu a receptividade do povo tefeense, que declarou apoio à reeleição do presidente Bolsonaro.

Nas conversas com moradores, o deputado destacou que ocupa a função de vice-líder de Bolsonaro no Congresso Nacional. O cargo é resultado da confiança do presidente no trabalho realizado por Pablo na Câmara dos Deputados.

“Obrigado Tefe! A motociata foo sensacional! Reunimos centenas de motociclistas que, com as cores do nosso Brasil, abrilhantaram esse lindo evento”, escreveu Pablo nas redes sociais.

Após a motociata, o deputado participou de reunião com representantes de motoxistas, além dos profissionais da Educação, onde conversaram sobre o futuro do Amazonas e do município de Tefé.