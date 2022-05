Movimentos de Direita e Conservadores realizam motociata do Dia do Trabalhador neste domingo em Manaus

Redação AM POST

Os Movimentos de Direita e Conservadores do Amazonas realizam, neste domingo 1º de maio, um passeio de moto, em Manaus, no feriado alusivo ao Dia do Trabalhador. Batizado de “motociata”, o evento terá início, às 16h, com previsão de saída da Bola do Produtor, localizado na zona leste da capital.

Este será um momento para reunir apoiadores, lideranças políticas e religiosas que apoiam o presidente Jair Bolsonaro (PL), como o deputado federal capitão Alberto Neto (PL) e o pré-candidato ao Senado, coronel Alfredo Menezes.

“Será um evento gigante onde vamos ratificar nosso apoio ao presidente Bolsonaro e, também, a nossa liberdade. Contamos com a presença dos apoiadores do presidente que tem feito muitas ações exitosas no país”, destacou Menezes.