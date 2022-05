Movimentos de Direita no AM não estão divididos, afirma deputado Pablo ao rebater fake news

Redação AM POST

“Os movimentos de Direita no Amazonas continuam unidos em defesa do presidente Bolsonaro e do Brasil. Não existem rachas, como insinuam os partidos de Esquerda”, afirmou o deputado federal Delegado Pablo (UB-AM), após a passagem do presidente por Manaus, que participou da Marcha para Jesus.

Continua depois da Publicidade

A declaração de Pablo coloca fim a uma fake news que circulou no fim de semana, que dizia que a Direita no Amazonas estaria dividida por causa de uma disputa entre os deputados federais Delegado Pablo e Capitão Alberto Neto.

A fake news veio à tona porque no final da celebração da Marcha para Jesus, no Sambódromo de Manaus, o Bolsonaro chamou para perto de si o deputado Delegado Pablo e, depois, Alberto Neto, que ficaram ao lado do presidente.

Na realidade tudo se tratava de uma brincadeira do presidente Bolsonaro, onde o mesmo levanta a mão dos seus aliados e os afastava, para erguer outros. Todos os amigos, parceiros e aliados do presidente que estavam no palco participaram da brincadeira.

Continua depois da Publicidade

Os partidos de Esquerda aproveitaram a cena para criar uma fake news, dizendo que haveria uma briga entre os deputados federais Pablo e Alberto Neto.

Capitão Alberto Neto usou as redes sociais para desmentir a fake news. “Foi uma brincadeira do presidente. Ele empurrou todos nós”, escreveu o deputado.

Continua depois da Publicidade

Delegado Pablo também encarou como uma brincadeira do presidente, que estava bem humorado e descontraído com todos os convidados no palco da Marcha para Jesus. “Estamos unidos em defesa do Amazonas e do presidente Bolsonaro”, afirmou Pablo.

* Com informações da assessoria de imprensa