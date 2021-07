MP nega busca e apreensão em gabinete da deputada Mayara Pinheiro na Aleam

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) negou, por meio de sua assessoria, que o gabinete da deputada estadual Mayara Pinheiro (PP) na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) foi alvo de busca e apreensão do órgão nesta quinta-feira (29). A informação circulou nas redes sociais nesta manhã.

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) investiga denúncia que aponta manutenção de nove funcionários fantasmas – entre parentes e empregados – no gabinete da deputada estadual Mayara Pinheiro (PP) na Aleam, que recebem dinheiro público sem nunca terem pisado na Casa Legislativa. Eles teriam os mesmos privilégios de e Rosemary Cunha Martins e Ryan Gabriel Silva, respectivamente, ex-madrasta e cunhado da parlamentar, que foram exonerados no inicio do ano depois que se constatou que moravam no exterior.

De acordo com assessoria do MPAM, até o momento não há confirmação de nenhuma operação no gabinete da deputada envolvendo membros do MPAM.

Assessores da parlamentar também negaram que o gabinete tenha sido alvo de operação.