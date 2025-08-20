A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Amazonas

MPAM abre inquérito para investigar funcionários fantasmas na Educação na gestão do Pastor Edir, em Maraã

Medida apura indícios de servidores registrados na folha de pagamento da Educação sem exercerem atividades no município

Por Bruno Pacheco

20/08/2025 às 10:34

Ver resumo

Notícias do Amazonas – O Ministério Público do Amazonas (MPAM) instaurou um inquérito civil para apurar a possível existência de funcionários fantasmas na Secretaria Municipal de Educação de Maraã (AM). A abertura da investigação foi oficializada por meio da Portaria nº 2025/0000041892.01PROM_MAA, publicada nesta terça-feira, 19, no Diário Oficial do órgão ministerial.

PUBLICIDADE

O procedimento é assinado pelo promotor substituto Marcos Túlio Pereira Correia Júnior e decorre de uma Notícia de Fato anterior, que apurava indícios de servidores registrados na folha de pagamento da Educação sem exercerem atividades no município. Com o esgotamento do prazo da etapa preliminar, o Ministério Público decidiu transformar o caso em inquérito civil, possibilitando uma investigação mais aprofundada.

Leia mais: Prefeito de Maraã é investigado por gastos milionários com festa da cidade

A suspeita é de que a manutenção desses vínculos irregulares possa configurar malversação de recursos públicos, em violação aos princípios constitucionais da moralidade, legalidade e eficiência administrativa.

PUBLICIDADE

Como primeiras medidas, o MP determinou:

  • Publicação da portaria no Diário Oficial;

  • Reiteração de ofício à Prefeitura de Maraã e à Secretaria de Educação;

  • Prazo de 15 dias para que o município encaminhe esclarecimentos e documentos solicitados pela Promotoria.

O atual prefeito de Maraã é o Pastor Edir (União Brasil), reeleito em 2024 para mais quatro anos de mandato. Já o atual secretário municipal de Educação de Maraã, é Raimundo Ramos. Caberá à gestão municipal apresentar as informações requisitadas e comprovar a regularidade do quadro funcional da Secretaria de Educação.

Prefeito

Vale lembrar que prefeito Maraã, Pastor Edir já é alvo de investigação por gastos milionários com os festejos do 56° aniversário do município, realizados entre os dias 22 e 24 de março de 2025, conforme mostrou em março deste ano o AM Post. A investigação é realizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) que instaurou ação civil pública (ACP).

PUBLICIDADE

A ação, assinada pelo promotor de Justiça Marcos Túlio Pereira Correia Jr., busca apurar a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade das despesas realizadas pela gestão municipal no evento.

Outro lado

O portal AM POST entrou em contato com a Prefeitura de Maraã, por meio do e-mail disponibilizado pela Associação Amazonense dos Municípios (AAM), e aguarda retorno.

Confira o documento:

DiarioOficialMPAM-2025-08-19 Maraã

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Brasil

Gilmar Mendes determina indenização a mulher denunciada por aborto após atendimento hospitalar

O ministro determinou que o hospital indenizasse a mulher em R$ 10 mil por danos morais.

há 5 minutos

Polícia

Adolescentes são encontrados mortos dentro de carro após confronto de facções na Zona Leste de Manaus; assista

Duplo homicídio chocou bairro Monte Sião em Manaus.

há 23 minutos

Amazonas

MPF abre procedimento para apurar situação de insalubridade vivida por famílias indígenas em casa de artesanato de Parintins

O imóvel serve há mais de 30 anos como moradia e ponto de apoio para indígenas, segundo o MPF.

há 1 hora

Esporte

Nacional acompanha duelo final entre Inter e Fla pela Libertadores

Equipes decidem no Beira-Rio quem avança às quartas da competição.

há 1 hora

Mundo

Trump está preparado para usar “toda a força” contra Maduro, afirmam EUA

Declaração da Casa Branca intensifica a pressão sobre o governo venezuelano.

há 1 hora