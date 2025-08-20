MPAM abre inquérito para investigar funcionários fantasmas na Educação na gestão do Pastor Edir, em Maraã

Notícias do Amazonas – O Ministério Público do Amazonas (MPAM) instaurou um inquérito civil para apurar a possível existência de funcionários fantasmas na Secretaria Municipal de Educação de Maraã (AM). A abertura da investigação foi oficializada por meio da Portaria nº 2025/0000041892.01PROM_MAA, publicada nesta terça-feira, 19, no Diário Oficial do órgão ministerial.

O procedimento é assinado pelo promotor substituto Marcos Túlio Pereira Correia Júnior e decorre de uma Notícia de Fato anterior, que apurava indícios de servidores registrados na folha de pagamento da Educação sem exercerem atividades no município. Com o esgotamento do prazo da etapa preliminar, o Ministério Público decidiu transformar o caso em inquérito civil, possibilitando uma investigação mais aprofundada.

A suspeita é de que a manutenção desses vínculos irregulares possa configurar malversação de recursos públicos, em violação aos princípios constitucionais da moralidade, legalidade e eficiência administrativa.

Como primeiras medidas, o MP determinou:

Publicação da portaria no Diário Oficial;

Reiteração de ofício à Prefeitura de Maraã e à Secretaria de Educação;

Prazo de 15 dias para que o município encaminhe esclarecimentos e documentos solicitados pela Promotoria.

O atual prefeito de Maraã é o Pastor Edir (União Brasil), reeleito em 2024 para mais quatro anos de mandato. Já o atual secretário municipal de Educação de Maraã, é Raimundo Ramos. Caberá à gestão municipal apresentar as informações requisitadas e comprovar a regularidade do quadro funcional da Secretaria de Educação.

Prefeito

Vale lembrar que prefeito Maraã, Pastor Edir já é alvo de investigação por gastos milionários com os festejos do 56° aniversário do município, realizados entre os dias 22 e 24 de março de 2025, conforme mostrou em março deste ano o AM Post. A investigação é realizada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) que instaurou ação civil pública (ACP).

A ação, assinada pelo promotor de Justiça Marcos Túlio Pereira Correia Jr., busca apurar a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade das despesas realizadas pela gestão municipal no evento.

Outro lado

O portal AM POST entrou em contato com a Prefeitura de Maraã, por meio do e-mail disponibilizado pela Associação Amazonense dos Municípios (AAM), e aguarda retorno.

Confira o documento:

DiarioOficialMPAM-2025-08-19 Maraã