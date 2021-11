MPAM consegue cassação de vereador por compra de votos nas eleições de 2020, em Humaitá

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Ministério Público do Amazonas (MPAM), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Humaitá, tendo como titular o Promotor de Justiça Weslei Machado Alves, no exercício da função eleitoral, conseguiu, em juízo, a condenação de um vereador por compra de votos. A sentença foi proferida no último dia 18, pelo Juiz Charles José Fernandes da Cruz, do Juizado da 17ª Zona Eleitoral, que acatou o pedido do MPAM de cassação do mandato ou diploma eleitoral. Além disso, o condenado terá de pagar uma multa de 40.000 (quarenta mil) UFIR’s.

O MPAM começou a investigar o caso após denúncia recebida, com apoio da Polícia Civil do AM, chegando à descoberta de toda trama de corrupção. Além do então candidato, havia mais duas pessoas envolvidas no esquema de compra de voto: o filho do vereador e uma autoridade eclesiástica. O local para a realização dos pagamentos era a própria casa do político, onde seu filho e o religioso realizava todo o trâmite das negociações ilegais, gerando um grande fluxo de pessoas na residência – comportamento que chamou a atenção da polícia, durante operação de fiscalização contra a prática de ilícitos eleitorais.

No decorrer da apuração dos fatos, ficou constatado que “santinhos” e material de campanha estavam escondidos no veículo do réu, bem como significativa quantia de dinheiro em espécie e listas de possíveis eleitores. Em um ato de desespero durante uma abordagem policial, o filho do vereador jogou um aparelho celular no chão com tal violência que o dispositivo terminou caindo na piscina da casa, o que impossibilitou que quaisquer informações fossem obtidas em perícia.

“Pedimos aplicação de multa eleitoral, no máximo legal, e cassação do registro de candidatura ou do diploma do réu, candidato ao cargo de vereador nas Eleições de 2020, no Município de Humaitá”, declarou o Promotor de Justiça Weslei Machado.