MPAM investiga uso de R$ 380 mil para show de Matheus e Kauan em Humaitá

Redação AM POST

O Ministério Público do Amazonas (MP-AM) investiga a contratação da dupla sertaneja Matheus e Kauan, no valor de R$ 380 mil pelo prefeito de Humaitá, Dedei Lobo, para a 13º Exposição Agropecuária do município.

Continua depois da Publicidade

Segundo o promotor do MPAM, Weslei Machado, o gasto é “estúpido e excessivo” e com isso um inquérito civil foi aberto. De acordo com ele, a prefeitura está com pagamentos atrasados de verba alimentar para servidores, dívidas com a Amazonas Energia, aparelhos e utensílios da saúde em péssimo estado, e não há justificativa para destinar um valor tão alto para contratação de um show artístico.

“Os dados anteriores, como se pode entender razoável o desperdício de recursos públicos com a efetivação de uma festa, de algumas horas? Como que um município com dados tão alarmantes e preocupantes em saneamento básico, em

educação pode desperdiçar centenas de milhares de reais, só com o pagamento dos artistas nacionais, fora todos os demais custos inerentes à estrutura para essa espécie de atração? questionou o promotor.