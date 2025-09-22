A notícia que atravessa o Brasil!

Amazonas

MPF acompanha situação precária de escola indígena em Ipixuna

A decisão foi formalizada por meio de portaria publicada nesta segunda-feira, 22, no Diário Oficial do MPF.

Por Bruno Pacheco

22/09/2025 às 15:09

Notícias do Amazonas – O Ministério Público Federal (MPF) instaurou um procedimento administrativo para acompanhar a prestação do serviço de educação escolar indígena no município de Ipixuna (a 1.367 quilômetros de Manaus), administrado atualmente pela prefeita Paula Augusta (PSDB). A decisão foi formalizada por meio de portaria publicada nesta segunda-feira, 22, no Diário Oficial do MPF.

De acordo com o documento, a medida ocorre após denúncia sobre o funcionamento precário da escola da Aldeia Boa Vista, localizada na Terra Indígena Kulina do Madiha-Kulina, além da necessidade de construção de uma escola na Aldeia Ticoaquara, ambas em Ipixuna. A representação inicial foi apresentada pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi).

Leia mais: Vice-prefeita de Ipixuna gasta quase R$ 4 milhões em materiais como clips, grampeadores e mais

O procurador da República Fernando Merloto Soave, responsável pelo caso, destacou que o procedimento permitirá a fiscalização contínua das condições de ensino, priorizando o atendimento ao povo Madiha Kulina, que habita a calha do rio Juruá.

Atribuições e providências

Segundo a portaria, compete ao MPF zelar pelos direitos das populações indígenas e acompanhar políticas públicas voltadas para comunidades tradicionais. O procedimento administrativo se torna o instrumento adequado para monitorar a qualidade da educação escolar indígena sem a necessidade de abertura imediata de inquérito civil.

Como providências iniciais, o MPF determinou a autuação e registro do caso na Procuradoria da República no Amazonas, além da comunicação à 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do órgão, responsável por matérias relacionadas aos direitos indígenas.

Continuidade da apuração

O procedimento também dará seguimento a pontos não resolvidos no processo anterior (PR-AM-00053647/2025), arquivado após investigação preliminar. Entre as medidas pendentes está a análise sobre a infraestrutura escolar oferecida pelo município e a verificação das obrigações do poder público quanto ao acesso à educação nas aldeias.

Outro lado

O AM POST entrou em contato com a Prefeitura de Ipixuna sobre o caso e aguarda retorno. O espaço seguirá aberto para devidas manifestações.

Confira o documento na íntegra:

DMPF-Extrajudicial-2025-09-22_176

