Na Aleam, novo grupo se forma da união de Eduardo Braga e Delegado Péricles

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O deputado estadual, Delegado Péricles (PSL), encaminhou dois requerimentos à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), revelando uma movimentação política, no mínimo inusitada, com ‘acordão’ com o MDB do senador Eduardo Braga.

Continua depois da Publicidade

A mudança de Péricles, que deixou o Patriota e Republicanos para trás para formar o novo grupo, pode ser interpretada como uma traição aos movimentos bolsonaristas. Porém, o deputado classificou a ação como movimento técnico e interno e afirma que é leal aos seus ideais e que segue com o presidente Bolsonaro, independentemente de blocos partidários.

Uma reunião do deputado com o senador Eduardo Braga, aconteceu neste fim de semana, para costurar a aliança. O emedebista já foi líder no Senado, no período em que Dilma Rousseff (PT) presidia a República (2012 a 2014) além de titular do Ministério de Minas e Energia no governo da petista.