Na bancada do AM, Delegado Pablo foi o deputado que menos gastou dinheiro do Cotão em 2021

Redação AM POST

O deputado federal, Delegado Pablo (PSL), foi apontado por levantamento feito pela Câmara dos Deputados como o que menos usou da bancada do Amazonas as Cotas para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP), o famoso ‘Cotão’, que é usado para pagar despesas vinculadas ao exercício do mandato.

De acordo com dados do Portal da Transparência da Câmara, ao longo do ano Pablo usou R$ 208 mil. Valor é menos da metade que o utilizado pelo deputado Silas Câmara (Republicanos), que usou R$ 501 mil.

Entre os principais gastos de Pablo está o aluguel e fretamento de aeronaves e veículos para percorrer o interior do Amazonas.

Veja a lista do uso do Cotão na bancada do Amazonas: