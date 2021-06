Na CPI da Pandemia, Fausto Jr irrita Omar Aziz e diz que senador deveria ter sido indiciado pelo que fez na saúde do AM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O deputado estadual Fausto Junior (MDB) disse nesta terça-feira, 29, em depoimento na CPI da Covid que no relatório da CPI da Saúde da Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM) todos os governadores do Amazonas investigados mereciam ser indiciados, inclusive Omar Aziz (PSD), que presidente a Comissão.

O parlamentar amazonense levou ao Senado o relatório final da CPI da Saúde. É o mesmo documento que foi entregue ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e aos tribunais de Contas do Amazonas e da União. “São 250 paginas que apontam nomes com suspeita de envolvimento no desvio de recursos públicos na Saúde”, disse.

Durante depoimento Fausto foi questionado porque a investigação da ALE-AM não pediu o indiciamento do atual governador Wilson Lima (PSC). “Todos os governadores investigados mereciam ser investigados. Inclusive, o ex-governador Omar Aziz, pela gestão dele na saúde”, disparou ele.

De acordo com o deputado, Omar Aziz poderia ter sido indiciado por promover pagamentos por indenização durante a gestão dele como governador. Segundo levantamento do deputado estadual, na gestão do ex-governador, houve R$ 968.681.048,14 gastos em serviços sem contrato formal.

“O sr. pode me indiciar 200 vezes”, retrucou Omar Aziz irritado que também lembrou o deputado que suas contas quando foi governador foram aprovadas ex-presidente do TCE-AM, Yara Lins, que é mãe de Fausto.

Após discutir com o deputado, Aziz afirmou aos colegas que veriam “quem é quem aqui”. “A gente vai chegar lá no final e vocês vão ver quem é quem aqui”, disse o senador.

A fala provocou reação do deputado: “Estou sendo ameaçado, senador? Eu acabei de ser ameaçado. Vossa excelência, me ameaça de prisão, senador. Eu estou falando a verdade, acho que esse que é o problema”, disse.

O senador, então, rebateu: “Não estou lhe ameaçando, fique tranquilo”, disse.