Na véspera da Cúpula do Clima, Salles e Anitta batem boca no Twitter

A troca de farpas entre a cantora Anitta e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que começou no início da tarde desta quarta-feira (21/4), deu o que falar ao longo do dia. Na véspera da Cúpula do Clima, convocada pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o responsável pela pasta ambiental no Brasil gastou caracteres para reagir à funkeira, que pediu sua saída do cargo nas redes sociais.

Tudo começou quando Anitta usou o seu perfil no Twitter para defender a tag #ForaSalles, movimento que teve a adesão de outras personalidades e que pede a saída do ministro do cargo. Sem gostar do que leu, Salles respondeu à publicação, chamando a cantora de “Teletubbie”.

A funkeira também não deixou barato e ironizou o comentário do ministro: “Que resposta madura”. Na sequência, ainda em tom irônico, questionou quantos anos Salles tem: “12? Então é melhor sair do ministério anyway”, escreveu.

Mas o embate não terminou. Em resposta ao post de Anitta, o ministro do Meio Ambiente questionou a inteligência da cantora: “Se você conseguir demonstrar, sem ajuda de outra pessoa, que sabe quais são as capitais do Brasil ou pelo menos os nomes dos seis biomas brasileiros a gente começa conversar”.

Ela, então, pediu desculpa pela demora nas respostas e disse que não consegue respondê-lo em 5 minutos, como ele faz com ela, “porque trabalha”. “Tava dando umas entrevistas em inglês, espanhol, em francês… você fala francês? Liga para a presidente da França? Ouvi dizer que ele ama vocês”, finalizou Anitta.

Se vc conseguir demonstrar, sem ajuda de outra pessoa, que sabe quais são as capitais do Brasil ou pelo menos os nomes dos seis biomas brasileiros a gente começa conversar…. https://t.co/d7yCNLtPgv — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) April 21, 2021

*Fonte: Metrópoles