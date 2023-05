Nesta terça-feira, 16, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro “não é uma pessoa normal” e “não é uma pessoa como nós”. A fala foi feita durante entrevista ao programa Estúdio i, da GloboNews.

O líder do partido usou o vocabulário para justificar a falta de uma ordem explícita do ex-chefe do Executivo para o fim dos acampamentos antidemocráticos. Ele acrescentou que o problema do aliado é “erro de comunicação”.

A declaração foi feita após a jornalista Andrea Sadi perguntar a Valdemar se faltou Bolsonaro se posicionar contra os atos antidemocráticos. O presidente do PL concordou e disse que chegou a comentar com o ex-presidente sobre a necessidade da falar com as pessoas acampadas, mas ele não o fez por estar “muito abatido”.

“Ele ficou quebrado depois do segundo turno, do primeiro para o segundo nós achávamos que íamos ganhar as eleições. Eu perguntei para ele ‘Bolsonaro, você não vai falar nada para as pessoas?’ e ele perguntou ‘falar o quê?’. Ele estava tão abatido que ele não falou, ele tinha que ter falado para aquele pessoal ir para casa. Eu achava que ele tinha que ter feito isso antes do Natal. Mas isso foi uma falha na comunicação”, disse.

Valdemar afirmou que algumas pessoas sempre acreditaram que Bolsonaro queria que os acampamentos continuassem, mas não era a vontade dele. Logo após, ele fez uma leitura sobre o perfil e personalidade do ex-presidente.

“O Bolsonaro não é uma pessoa normal, já começa pelo carisma que ele tem, que é uma loucura, não dá para entender. Você vê a popularidade que ele tem, hoje o país está dividido infelizmente, mas o Bolsonaro tem esses problemas, ele tem dificuldade. Tem dificuldade. O problema dele é erro de comunicação”, finalizou o presidente do PL.

Redação AM POST