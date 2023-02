‘Não me orgulho do que fiz’, diz Randolfe após tomar celular de youtuber

Redação AM POST

O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), tomou o celular da mão do youtuber Wilker Leão. O youtuber é o mesmo que chamou o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), de “tchutchuca do centrão”.

O fato envolvendo Randolfe aconteceu durante um desentendimento entre os dois em frente aos elevadores do anexo 1 do Senado nesta quinta-feira (2).

Em um corredor que leva ao local onde aconteceu a confusão, enquanto caminhavam, Leão questiona Randolfe sobre um projeto de autoria do senador que, segundo ele, busca “criminalizar o assédio político”.

Quando Randolfe está saindo do elevador no Senado, Leão fala “vamos terminar aqui para a gente perguntar algumas questões” ao que Randolfe também fala “gente, vamos terminar”, “deixa eu terminar aqui”, e, em seguida, coloca a mão no celular de Leão.

As imagens divulgadas pelo youtuber não mostram exatamente o que aconteceu nos momentos seguintes.

No entanto, em vídeo gravado após o episódio, Leão disse que uma mulher devolveu o celular a ele minutos depois. O youtuber afirmou ainda que a pulseira do relógio ficou danificada na confusão.

No Twitter, nessa sexta (3), em resposta a uma crítica do influenciador digital Felipe Neto sobre o episódio, Randolfe escreveu que “não me orgulho do que fiz, mas tudo tem limite e todos temos dias ruins”.

“Todo dia sou atacado por milícias digitais e físicas que ameaçam e assediam a mim e minha família. Acabei reagindo como um ser humano. Infelizmente o fato ocorreu e faço questão de não me manter no erro”, completou.

Em 18 de agosto do ano passado, Leão ficou conhecido por chamar o então presidente Bolsonaro de “tchutchuca do centrão” na saída do Palácio da Alvorada. Na época, Bolsonaro tentou tomar o celular do youtuber depois de ser ofendido e chamado de “tchutchuca do Centrão”, “covarde” e “vagabundo”.

(*) Com informações da CNN BRASIL