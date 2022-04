“Não ocupa cargo algum para estar numa reunião em defesa à ZFM”, diz Vanessa Grazziotin sobre Coronel Menezes

Redação AM POST*

A ex-senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB), que é pré-candidata a deputada federal, criticou a presença do pré-candidato ao Senado Coronel Alfredo Menezes (PL) em reunião entre o governador do AM, Wilson Lima (União) e o presidente Jair Bolsonaro (PL), para discutir decreto que reduziu o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em todo o Estado, prejudicando diretamente o Polo Industrial de Manaus.

De acordo com Grazziotin, o militar, que é amigo de de Bolsonaro, não teria que participar do encontro já que não ocupa nenhum cargo. Ela também defendeu a necessidade da presença do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), na reunião mas Menezes disse em nota que ele foi não foi convidado para participar.

“Havia um cidadão ali que não ocupa cargo algum para estar numa reunião em defesa à Zona Franca. Eu, se sou governadora do Estado, me recusaria a ir em uma reunião como essa sem o prefeito da capital”, disse a ex-senadora referindo a Menezes.

*Com informações do SIM e NÃO – A Crítica