“Não se esconda atrás da Justiça, mostre sua carteira de vacinação”, cobra Coronel Menezes a Omar Aziz

Redação AM POST

O pré-candidato ao Senado Federal pelo Amazonas, coronel Alfredo Menezes, voltou a confrontar o senador Omar Aziz (PSD) pedindo para o mesmo apresentar o cartão de vacinação, nesta terça-feira, 25/01, por meio de um vídeo, e mandou um recado para ele não se esconder “atrás da Justiça”.

A polêmica envolvendo o nome do senador Omar Aziz (PSD) iniciou após o jornalista Alexandre Fernandes afirmar, por meio de um tweet, no último final de semana, que não encontrou a comprovação de vacina contra o Covid-19 de Aziz.

O jornalista afirmou, na ocasião, que não encontrou o nome do senador na lista de vacinados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Manaus e nem no site do Distrito Federal. O assunto veio à tona após o senador divulgar, em sua rede social, que estava com Covid-19, mas após ter tomado todas as doses do imunizante estava com a doença e assintomático.

“Até o final do dia de ontem, 24 de janeiro, o senador não apresentou a carteira de vacinação e ainda disse que ia pra Justiça. Se bem que de justiça o senhor entende bem”, comentou. “Não se esconda atrás da Justiça, mostre sua carteira de vacinação”, desafiou novamente o coronel.

O senador afirmou que vai processar o jornalista. “Ele agora – assim como quem ajudou a divulgar – vai responder na Justiça por espalhar informação falsa e difamatória. A internet não é terra sem lei e o ônus da prova cabe a quem acusa. Eu poderia colocar print do meu cartão do ConecteSUS aqui e desmentir. Mas ele terá que pagar na Justiça pela mentira, para que sirva de exemplo”, escreveu Omar no Twitter.

Menezes é pré-candidato ao Senado Federal pelo Amazonas e vai disputar a única vaga disponível nas eleições deste ano, enquanto Omar Aziz vai disputar a reeleição para o cargo.

Nas redes sociais os internautas levantaram nessa segunda-feira (24) a hashtag #OmarMostraOComprovante, que ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter.