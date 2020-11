“Não toca um dedo no meu pai”, diz Patixa a David Almeida após briga com Amazonino em debate

Redação AM POST

Circula nas redes sociais uma áudio da digital influencer do Amazonas, Patixa Teló, criticando o candidato a prefeito David Almeida (Avante), por agredir verbalmente o adversário Amazonino Mendes (PODEMOS) e ameaçar de agressão física por várias vezes o coordenador de comunicação da campanha da Coligação Juntos Podemos Mais, Marcos Martinelli, em debate ocorrido ontem (25) na TV Norte.

Patixa tomou as dores de Amazonino e afirmou que David Almeida, “veria o cão em sua frente” caso fizesse algo a contra o candidato do Podemos que ela considera como seu pai.

Continua depois da Publicidade

“Esse pai, foi ele quem me criou, foi ele quem me colocou no colégio, mas não toca um dedo no meu pai. Porque você vai ver o diabo na sua frente, aí você vai ver quem é o cão que você está mexendo”, disse Teló.

A figura manauara também não poupou xingamentos ao governador do Amazonas, Wilson Lima, apontado como apoiador da campanha do candidato do Avante. “Aquele governador fuleiro, vagabundo, que eu não tenho medo dele que é o Wilson. Todo mundo sabe que o Wilson é gay, é veado e vagabundo, quem ta falando é a Patixa Armando Mendes!”, disparou.

“Tu quer ser o melhor prefeito dessa cidade, pra que, pra roubar junto igual ele (Wilson Lima) dois ladrões safados”, completou Patixa.

Continua depois da Publicidade

Veja o vídeo: